La corde est sensible. L’ancien vice-président démocrate et candidat à la Maison Blanche Joe Biden s’est vivement emporté jeudi contre un électeur qui l’interrogeait sur son fils lors d’une réunion de campagne.

Cet électeur a interpellé Joe Biden, 77 ans, l’accusant d’avoir « envoyé » son fils en Ukraine afin de faciliter un « accès » au président. Il avait auparavant reproché au candidat à la primaire démocrate d’être « trop vieux ». « Tu es un satané menteur, mec, ce n’est pas vrai », a rétorqué Joe Biden. Son fils Hunter a siégé de 2014 à 2019 au conseil d’administration d’une compagnie gazière ukrainienne, Burisma, pour un salaire mensuel de 50.000 dollars selon des médias américains.

Lors de cet échange houleux, durant une réunion publique dans l’Etat de l’Iowa, Biden s’est défendu d’être trop âgé face à son interlocuteur qui s’était lui présenté comme un agriculteur de 83 ans. « Si tu veux vérifier mon niveau de forme, on n’a qu’à faire des pompes ensemble, mec », a suggéré le septuagénaire, visiblement irrité. « Allons courir. Faisons ce que tu veux. Allons passer un test de Q.I. », a-t-il ajouté.

Joe Biden lashed at an Iowa town hall after the man suggested he helped his son get a sweetheart deal in Ukraine and was “selling access” like President Donald Trump does:



“You’re a damn liar. That's not true," Biden said. “Get your words straight, jack!” https://t.co/fC9ZJy8m4f pic.twitter.com/48UziGZolN