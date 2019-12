Nancy Pelosi a demandé ce jeudi la rédaction des articles de mise en accusation de Donald Trump. La cheffe des démocrates au Congrès américain a accusé le président d'« abus de pouvoir », provoquant la colère de la Maison blanche.

« Le président ne nous laisse pas d’autres choix que d’agir parce qu’il a de nouveau essayé de corrompre nos élections pour son propre bénéfice », a-t-elle déclaré lors d’une brève allocution. « Je demande aujourd’hui au président (de la commission judiciaire de la Chambre des représentants Jerry Nadler) d’entamer la rédaction des articles de mise en accusation ("impeachment") », a-t-elle poursuivi.

Pelosi: "... Today I am asking our chairman to proceed with articles of impeachment."