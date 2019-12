ETATS-UNIS Selon les médias locaux, au moins trois personnes ont été blessées, dont deux gravement, et le tireur se serait suicidé

La base de Pearl Harbor-Hickam en 2012. — AFP

Plusieurs personnes ont été blessées au cours d’une fusillade qui a éclaté mercredi en début d’après-midi sur le chantier naval de la base militaire américaine de Pearl Harbor, à Hawaï, ont annoncé les médias et les autorités militaires locales.

Selon les médias locaux, au moins trois personnes ont été blessées, dont deux gravement, et le tireur se serait suicidé. La base navale, haut lieu de l’histoire militaire américaine, a un temps été placée en confinement, selon son compte Twitter.

Les victimes seraient des civils

« Les forces de sécurité ont répondu à une fusillade signalée sur le chantier naval de la base de Pearl Harbor. L’événement a eu lieu approximativement à 14h30 » locales, soit 1h30 jeudi, heure française, a précisé cette source.

Le confinement a été levé, a ajouté plus tard la base dans un second tweet. Selon la télévision locale Hawaii News Now, « trois personnes sont blessées » dont deux « gravement ». Les victimes seraient des civils. Cette fusillade intervient à trois jours des commémorations de l’attaque de Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941, le Japon attaquait par surprise la base militaire, poussant les Etats-Unis à entrer dans le Seconde Guerre mondiale.