Trois professeurs de droit ont jugé mercredi que l’enquête en destitution contre Donald Trump était justifiée et même nécessaire pour protéger la démocratie américaine, s’attirant les foudres des élus républicains qui les ont accusés de partialité lors d’une audition fleuve au Congrès. Ces experts, invités par la majorité démocrate de la Chambre des représentants, ont été contredits par un confrère, convié lui par les républicains, qui a jugé les preuves « insuffisantes » pour mettre le président en accusation («impeachment »).

« Si l’on ne peut pas mettre en accusation un président qui utilise son pouvoir à des fins personnelles, nous ne vivons plus dans une démocratie, nous vivons dans une monarchie ou une dictature », a notamment estimé Noah Feldman, professeur de droit à Harvard, devant la commission judiciaire de la Chambre. « Si le Congrès ne le destitue pas, la procédure de destitution aura perdu tout son sens, tout comme les garanties constitutionnelles destinées à empêcher l’installation d’un roi sur le sol américain », a renchéri Michael Gerhardt, de l’université de Caroline du Nord.

Pamela Karlan, de l’université Stanford, a elle accusé Donald Trump d’avoir commis « un abus de pouvoir particulièrement grave » en demandant à un pays étranger de l’aider à gagner l’élection. Elle a souligné que la Constitution américaine ne donnait pas au chef de l’exécutif le pouvoir absolu d’un roi. « Donald Trump peut appeler son fils Barron, mais ne peut pas en faire un baron », a-t-elle plaisanté en référence au dernier fils du président.

A minor child deserves privacy and should be kept out of politics. Pamela Karlan, you should be ashamed of your very angry and obviously biased public pandering, and using a child to do it.