Réunis à Buckingham Palace, mardi soir, à la veille du sommet de l’Otan, les dirigeants français, britannique, canadien et néerlandais - Emmanuel Macron, Boris Johnson, Justin Trudeau et Mark Rutte - ont été filmés par les caméras semblant se moquer du président américain, Donald Trump.

Sur la vidéo, tournée par les caméras britanniques et sous-titrée par la chaîne canadienne CBC, Emmanuel Macron, Boris Johnson, Justin Trudeau et Mark Rutte discutent avec la princesse Anne, manifestement amusés.

Boris Johnson demande à Emmanuel Macron : « C’est pour ça que vous êtes en retard ? » Justin Trudeau ajoute : « Il est en retard parce qu’il a eu une conférence de presse de 40 minutes inattendue ». Inaudible dans l’échange, Emmanuel Macron avait auparavant rencontré dans l’après-midi Donald Trump, qui l’avait attaqué durement sur ses propos sur l’Otan et sa volonté de taxer les compagnies technologiques américaines.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP