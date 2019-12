Inculpé de trafic sexuel de mineures, Jeffrey Epstein s'est suicidé dans sa cellule le 10 août 2019. — /AP/SIPA

La liste des victimes présumées continue de s’allonger. Neuf nouvelles femmes ont porté plainte à Manhattan contre les héritiers de Jeffrey Epstein, mardi, affirmant avoir été violées et agressées sexuellement entre 1985 et 2007 par le financier qui s’est suicidé en août dernier. Sur ces neuf victimes présumées, dont l’identité n’a pas été révélée, trois étaient des mineures, âgées au moment des faits de 13, 14 et 15 ans.

La plainte collective déposée au civil réclame des dommages et intérêts aux héritiers d’Epstein, à la tête d’un patrimoine estimé à 577 millions de dollars. Au total, plus de 20 femmes ont porté plainte aux Etats-Unis depuis l’arrestation de Jeffrey Epstein à son retour de Paris le 5 juillet dernier.

Des premiers abus présumés remontant à 1985

« A partir de 2003, quand la plaignante Jane Doe III avait environ 13 ans, Epstein et ses associés l’ont agressé sexuellement, battue et violée à de multiples reprises », stipule la plainte. L’identité des « associés » n’est pas précisée. Pour Jane Doe I, les faits présumés remontent à 1985.

Jusqu’à présent, le premier signalement connu contre Jeffrey Epstein datait de 1997, quand un mannequin américain avait porté plainte au commissariat de Santa Monica, affirmant que le financier lui avait touché les fesses et la poitrine lors d’un casting. Deux sœurs ont également accusé Epstein à la même période, et l’aînée avait contacté le FBI, qui n’avait pas donné suite.

C’est en 2005 que la police de Palm Beach a ouvert une enquête. Alors que les policiers pensaient qu’il irait en prison pour des dizaines d’années, le procureur de Floride est intervenu et Epstein n’avait purgé que 13 mois d’une peine aménagée en 2008. A la suite de nouveaux témoignages, il a été inculpé en juillet dernier de trafic sexuel sur mineures et s’est suicidé dans sa cellule quelques semaines plus tard.