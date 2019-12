FAKE OFF Filmées par une caméra de surveillance, trois personnes vêtues d’uniformes de police s’en prennent à l’entrée d’un bâtiment. Des internautes ont pensé y voir des policiers français. Il s’agit très vraisemblablement de policiers iraniens

Ces images n'ont pas été tournées en Amérique latine, mais très probablement en Iran. — Capture d'écran Facebook

Pendant une vingtaine de secondes, trois personnes vêtues d’uniformes de policiers s’en prennent, à l’aide de matraques, à l’entrée d’un bâtiment. Des internautes ont pensé y voir des policiers français.

Il s’agit très vraisemblablement de policiers iraniens, comme le laissent penser plusieurs éléments.

Des policiers s’en sont-ils pris à l’entrée d’un bâtiment ? C’est ce que laisse penser une séquence, postée samedi sur Facebook. D’une durée d’une vingtaine de secondes, on y voit trois personnes, portant un uniforme, s’approcher d’une entrée et l’attaquer à l’aide de matraques, avant de repartir.

« Je l’ai reçue et je la partage », expliquait dans un premier temps l’internaute colombien qui a partagé la vidéo samedi. Lundi, face au succès de son post, il précise : « C’est l’Amérique latine, vous savez de quels pays ils (les policiers) sont, mais cela se passe (comme cela) avec la police. Ils détruisent pour faire porter la faute à ceux qui manifestent et pouvoir ainsi réprimer et tuer le peuple. Tout le monde connaît l’uniforme qu’ils utilisent dans leurs pays d’origine. Ceci n’est pas un montage, c’est ce qui se déroule actuellement dans les manifestations. »

La Colombie connaît depuis le 21 novembre un mouvement de manifestation. Les manifestants réclament un changement de politique du président de droite, Ivan Duque.

La vidéo a été vue plus de trois millions de fois. Mais contrairement à ce que sous-entend l’internaute colombien, certains internautes ont cru y voir des policiers français.

FAKE OFF

En réalité, ces images ont d’abord circulé sur les réseaux sociaux en Iran. Elles auraient été tournées à Chiraz, dans le quartier de Mali Abad, selon la BBC, qui précise n’avoir pas été en mesure de vérifier indépendamment cette localisation.

En haut à gauche de la vidéo, une heure, 23 heures 01 et 22 secondes, et une date, le 26/08/1398, sont visibles. La date correspond au calendrier (solaire) en vigueur en Iran. Elle correspond au 17 novembre 2019. Quant à l’uniforme des trois hommes, il est semblable à l'uniforme de la police antiémeute iranienne.

Au moins 208 morts depuis le début de la contestation, selon Amnesty

La police a ouvert une enquête au sujet de la vidéo, préciseHamshahri online, principal quotidien de Téhéran. Les forces de l’ordre n’ont pas confirmé l’authenticité des images, ajoute le journal ultra-conservateur, qui avait notamment organisé en 2006 un concours de caricatures sur l’Holocauste.

Au moins 208 personnes sont mortes depuis le début de la contestation, qui a éclaté le 15 novembre dans le pays, selon Amnesty International. Téhéran a rejeté cette estimation, qualifiant ces chiffres de « mensonges absolus » par la voix de Gholamhossein Esmaili, porte-parole du pouvoir judiciaire, cité par la télévision d’Etat. Le pouvoir a confirmé la mort de cinq personnes, quatre policiers et un civil, et a annoncé environ 500 arrestations, concernant notamment 180 « meneurs ».

