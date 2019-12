Thierry Breton au Parlement européen, le 14 novembre 2019 à Bruxelles. — JOHN THYS / AFP

« La défense va être un enjeu absolument essentiel pour les cinq ans qui viennent de cette Commission et ce sera sous ma responsabilité, avec pour la première fois la création d’une industrie européenne de défense coordonnée pour partie par la Commission européenne », a affirmé ce lundi le commissaire européen Thierry Breton, sur BFM TV et RMC.

Membre de la Commission, qui est présidée par Ursula von der Leyen depuis son entrée en fonction dimanche, Thierry Breton a notamment en charge le marché intérieur, du numérique, des services, de l’industrie, de la défense et de l’espace. « Ce qui est important, c’est que nous ayons des technologies de défense qui soient propres et qui soient souveraines », a-t-il ajouté, rappelant la création récente d’un Fonds européen de défense pour développer des projets communs.

13 milliards d’euros

« Ce sont 13 milliards d’euros qui vont être investis pour commencer à bâtir une industrie de défense européenne coordonnée sur l’ensemble du territoire européen sans laisser aucun membre de côté. Chacun doit à son niveau s’approprier une partie de sa défense », a-t-il plaidé. S’il est « bien trop tôt » selon lui pour évoquer une armée européenne, parce que « la sensibilité de l’Europe par rapport à la défense est différente dans chacun de nos pays », Thierry Breton souhaite en revanche un « effort supplémentaire » des Etats-membres au Sahel, aux côtés des Français.

« Nous entrons dans un monde extraordinairement dangereux, un monde instable dans lequel l’Europe doit prendre de plus en plus son destin en mains, et son destin, c’est aussi son destin militaire », a-t-il déclaré. Thierry Breton représentera la Commission européenne à l'hommage national rendu lundi après-midi aux 13 militaires français de la force Barkhane morts dans la collision de deux hélicoptères au cours d’une opération de combat, dans le nord-est du Mali.