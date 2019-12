Ils œuvraient au rapprochement des mondes académique et carcéral à l’université de Cambridge : Jack Merritt, 25 ans, et Saskia Jones, 23 ans. Ils ont tous deux été poignardés à mort par un ex-prisonnier condamné pour terrorisme vendredi lors de l'attentat de Londres.

Les deux victimes étaient diplômées de l’université de Cambridge. Ils participaient à « Learning Together », un programme de formation de son institut de criminologie mettant en relation étudiants et prisonniers en vue notamment de la réhabilitation de ces derniers, « Jack comme coordonnateur et Saskia comme volontaire », a précisé la police dans un communiqué.

Originaire de Cottenham, près de Cambridge (est de l’Angleterre), « Jack vivait selon ses principes, il croyait à la rédemption et à la réhabilitation, pas à la vengeance, et il prenait toujours parti pour les plus faibles », a commenté sa famille dans ce communiqué.

« Jack ne voudrait pas que cet événement terrible et isolé soit utilisé comme prétexte par le gouvernement pour introduire des peines encore plus draconiennes pour les prisonniers ou pour maintenir en prison des gens plus longtemps que nécessaire ». Une allusion aux annonces du Premier ministre, Boris Johnson, accusé de politiser le drame en promettant des peines plancher et l’abolition des libérations anticipées pour les infractions terroristes, en pleine campagne pour les législatives du 12 décembre.

Selon sa famille, Jack Merritt était « impatient de bâtir un avenir avec sa petite amie et de faire carrière en aidant les personnes dans le système pénal ».

Ex-étudiante de Cambridge animée par « une soif de savoir formidable », Saskia Jones avait, elle, récemment posé une candidature pour rejoindre la police, « désireuse de se spécialiser dans le soutien aux victimes », selon sa famille.

« Elle avait un sens formidable de l’amusement espiègle et elle était généreuse au point de toujours vouloir voir le meilleur chez les gens », ont ajouté ses proches, originaires de Stratford-upon-Avon.

Selon l’Université de Cambridge, un membre de son personnel figure également parmi les trois personnes blessées dans l’attaque au couteau. Il participait à une conférence sur la réhabilitation des prisonniers organisée pour célébrer le cinquième anniversaire de « Learning Together », dans un bâtiment situé à deux pas du London Bridge.

Une veillée a été organisée à Cambridge samedi au moment où les hommages à Jack Merritt se multipliaient sur Twitter, le décrivant comme une personne engagée, intelligente et généreuse.

« Repose en paix frère », a écrit le rappeur Dave, dont l’album « Psychodrama », récompensé par le prestigieux Mercury Prize, a été inspiré par la réhabilitation dont a bénéficié son frère emprisonné à vie pour meurtre. « Jack Merritt était le meilleur des gars. Il a dédié sa vie à aider les autres, ce fut vraiment un honneur d’avoir rencontré quelqu’un comme toi ».

Rest in peace brother. One of the most painful things. Jack Merritt was the best guy. Dedicated his life to helping others, was genuinely an honour to have met someone like you and everything you’ve done for us I’ll never ever forget💔💔💔 https://t.co/zf6fo9oop0