Des décorations de Noël vendues sur le site d’Amazon ont choqué les internautes. Dans un tweet ublié ce dimanche, le Mémorial d’ Auschwitz a révélé l’existence de guirlandes de Noël ornées des photos de la façade et de l’intérieur du camp d’Auschwitz. « Vendre des décorations de Noël à l’effigie d’Auschwitz ne semble pas approprié » a commenté le musée, demandant au géant du e-commerce de retirer de la vente les objets.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W