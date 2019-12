Au musée de la Stasi, à Berlin, en 2011. — Simon Tang / Rex Featur/REX/SIPA

Les malfaiteurs se sont introduits par une fenêtre du musée et « ont brisé plusieurs vitrines et volé des médailles et des bijoux », a déclaré la police dans un communiqué. Le musée de la Stasi à Berlin, qui raconte l’histoire de la police politique de l’ex- RDA, a été cambriolé dans la nuit de samedi à dimanche, quelques jours après le spectaculaire cambriolage d’un autre musée à Dresde.

Les cambrioleurs se sont échappés avec leur butin sans être inquiétés.

L’heure du vol reste incertaine mais un employé a découvert dimanche matin les vitrines brisées dans les salles d’exposition.

Ce vol intervient quelques jours après un autre cambriolage dans le musée dit Grünes Gewölbe («Voûte verte »), à Dresde, en ex-RDA, où des cambrioleurs ont dérobé, lundi dernier à l’aube, des joyaux du XVIIIe siècle d’une valeur inestimable.

Une récompense de 500.000 euros est offerte pour tout renseignement sur ce cambriolage à Dresde.