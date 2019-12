Le centre-ville de Turin, illustration — Alessandro Di Marco/AP/SIPA

Plus de 10.000 personnes résidant dans le centre historique de Turin ont été momentanément évacuées ce dimanche, le temps de désamorcer une bombe anglaise non explosée remontant à la seconde guerre mondiale,​ ont annoncé les autorités locales.

Dans la « zone rouge », autour de la via Nizza, au cœur de la ville, les habitants ont été purement et simplement évacués tandis que 50.000 autres personnes ont été priées soit de partir soit de rester chez elles entre 7h00 et 16h00.

Désactiver les fusibles

Il s’agit d’une bombe anglaise de 500 livres, avec un cœur de 65 kg d’explosif à la dynamite, lancée il y a plus de 70 ans par des avions alliés pendant la seconde guerre mondiale. Pendant le désamorçage, l’espace aérien au-dessus de Turin sera fermé et la circulation des trains dans la gare de Porta Nuova sera stoppée.

Le commandant Elvio Pascale qui coordonne les opérations a expliqué la procédure qui consistera d’abord à « désactiver le fusible postérieur puis à couper celui qui se trouve à l’avant, qui sera détruit ». « Ce sera la partie la plus délicate qui durera jusqu’à sept heures », a expliqué l’officier. Ensuite, un camion transportera l’engin désamorcé jusqu’à Cirie, où il sera procédé à son explosion dans une carrière désaffectée.