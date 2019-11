MOBILISATION Des militants de ce mouvement civique se sont rassemblés samedi à Florence contre l'extrême droite et les idées souverainistes de Matteo Salvini

Italie : Des dizaines de milliers de « sardines » manifestent contre l’extrême droite — AFP

« Nous sommes 40.000, plus qu’à Bologne » quand un premier rassemblement avait réuni 15.000 personnes, se sont félicités les organisateurs de la manifestation qui a littéralement envahi la place de la République à Florence. Samedi en Italie, des dizaines de milliers de « sardines », les membres d’un mouvement civique fondé le 14 novembre par quatre jeunes inconnus à Bologne, ont manifesté contre l'extrême droite et les idées souverainistes de Matteo Salvini.

Le mot d’ordre des manifestants – beaucoup d’étudiants, de jeunes professionnels et des familles avec des enfants – était apolitique et une banderole portant la faucille et le marteau du parti communiste a été huée. « Pas de banderoles, nous ne voulons pas de symboles sur un si beau rassemblement. Nous sommes fatigués de la haine, ne nous combattons pas entre nous », a lancé à la foule Danilo Magli.

« Chaque sardine a le droit d’exister »

Comme au cours de la dizaine de manifestations qui ont déjà eu lieu dans toute l’Italie depuis 15 jours, les manifestants brandissaient des pancartes en forme de sardines ou d’autres clamant des slogans comme : « chaque sardine a le droit d’exister ». Au début du rassemblement, les manifestants ont entonné le chant des partisans antifascistes italiens, Bella Ciao.

Le mouvement est né en réaction à la victoire inattendue de la candidate de la Ligue (extrême droite, le parti de Matteo Salvini), fin octobre, pour diriger l’Ombrie, région qui était à gauche depuis plus de 50 ans.

Salvini veut faire chuter la nouvelle coalition au pouvoir

Depuis, l’ex-ministre de l’Intérieur Matteo Salvini mène campagne tambour battant pour s’emparer de la riche région d’Emilie-Romagne, un autre bastion de la gauche, lors d’élections régionales prévues le 26 janvier.

Matteo Salvini, après avoir fait éclater son alliance avec le Mouvement 5 Etoiles (anti-establishment) début août et avoir quitté le gouvernement, affirme vouloir conquérir une à une les régions italiennes pour provoquer la chute de la nouvelle coalition au pouvoir entre M5S et le Parti démocrate (centre-gauche) et obtenir un scrutin législatif anticipé.