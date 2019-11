Le Premier ministre maltais Joseph Muscat, soupçonné d’interférences dans l’enquête sur l’assassinat en 2017 de la journaliste Daphne Caruana Galizia, devrait quitter ses fonctions en janvier, selon des sources au sein de son mouvement, le Parti travailliste.

Joseph Muscat va prochainement annoncer qu’« il y aura une élection pour la direction du parti le 18 janvier », ont indiqué ces sources, précisant qu’il « démissionnera formellement quand le nouveau chef sera choisi ». Elles n’ont pas indiqué quand, ni comment – peut-être lors d’une allocution télévisée au pays – Joseph Muscat ferait une annonce officielle sur ses intentions.

Dans le système parlementaire maltais, le Premier ministre est systématiquement le chef du parti qui remporte les élections législatives.

La pression s'est intensifiée ces derniers jours sur le chef du gouvernement travailliste pour qu’il démissionne immédiatement de ses fonctions.

La famille de la journaliste d’investigation Daphne Caruana Galizia, l’opposition (Parti nationaliste) et des mouvements civiques l’ont accusé d’interférer dans l’enquête en protégeant notamment son bras droit et chef de cabinet, Keith Schembri.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Joseph Muscat a annoncé, au terme d’un conseil des ministres très agité selon des témoins, le rejet d’une mesure d’immunité en échange d’informations pour Yorgen Fenech, un entrepreneur soupçonné d’être l’un des commanditaires du meurtre de la journaliste, arrêté le 20 novembre alors qu’il tentait de fuir l’archipel sur son yacht.

Yorgen Fenech, copropriétaire du groupe familial Tumas (hôtellerie, automobile, énergie) a désigné cette semaine Keith Schembri comme le « vrai commanditaire » de l’assassinat.

Le chef de cabinet de Joseph Muscat a démissionné de ses fonctions en milieu de semaine en même temps que le ministre du Tourisme Konrad Mizzi et le ministre de l’Economie Chris Cardona.

Entendu par la police, Keith Schembri est cependant ressorti libre jeudi soir, déclenchant la colère de la famille Caruana Galizia.

« Au moins deux témoins et de multiples indices impliquent Schembri dans l’assassinat de notre femme et mère », ont dénoncé dans un communiqué son mari et ses trois fils, en fustigeant un Premier ministre qui « continue de jouer les juges, le jury et l’exécuteur [de peines] dans une enquête qui implique trois de ses plus proches collègues ».

The prime minister’s right-hand man stands accused of framing his left-hand man of ordering the murder of a journalist. So which was it, @JosephMuscat_JM, your left or right hand - or did my mother’s murder require both? https://t.co/54x0gW8hUh