Daesh revendique l'attaque au couteau à Londres — Humphrey Nemar/MIRRORPIX/SIPA

Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) revendique, selon son organe de propagande Amaq, l’attaque au couteau survenue à Londres vendredi.

Deux personnes ont été tuées et trois autres ont été blessées par un homme, abattu par les forces de l’ordre, sur le célèbre London Bridge. Il portait une fausse veste explosive.

« L’auteur de l’attaque menée hier à Londres fait partie des combattants de l’EI » et il l’a commise « en réponse aux appels à cibler les habitants des pays de la coalition internationale » anti-EI, a indiqué Amaq dans un communiqué publié sur une chaîne du groupe sur Telegram.

L'assaillant déjà condamné

L'assaillant, de nationalité britannique et qui a agi seul selon la police, a été identifié comme un homme de 28 ans condamné en 2012 pour des infractions terroristes et remis en liberté conditionnelle six ans plus tard.

Il purgeait une peine de 16 ans de prison pour son appartenance à un groupe qui avait voulu commettre des attentats à la bombe.