SOLIDARITE Parmi les 24 migrants se trouvaient trois mineurs et une femme enceinte

Espagne: Des baigneurs aident des migrants qui viennent de débarquer sur une plage — 20 Minutes

Alors qu’ils étaient en train de bronzer, des habitants des Canaries ont vu débarquer une vingtaine de migrants sur la plage. Ces derniers semblaient épuisés, frigorifiés et encore sous le choc de leur longue traversée. Les baigneurs ont donc décidé de leur venir en aide en leur donnant à boire et en les recouvrant de couvertures. La Croix rouge est rapidement arrivée sur les lieux, leur apportant nourriture et couvertures de survie.

Selon les données du ministère de l’Intérieur espagnol, 27.594 migrants sont arrivés dans le pays jusqu’à la mi-novembre cette année, soit une diminution de plus de 50 % par rapport à la même période de l’année dernière.