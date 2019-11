L’homme qui a tué deux personnes vendredi lors d’une attaque au couteau à London Bridge, avant d’être abattu par la police, était Usman Khan, 28 ans, un ex-prisonnier condamné pour terrorisme, a annoncé samedi le chef de l’antiterrorisme britannique, Neil Basu. « Cet individu était connu des autorités, ayant été condamné en 2012 pour des infractions terroristes. Il a été remis en liberté conditionnelle en décembre 2018 », a indiqué le responsable policier, précisant qu’une perquisition était en cours dans un lieu du comté de Staffordshire, dans le centre de l’Angleterre, où il résidait.

“This individual was known to authorities, having been convicted in 2012 for terrorism offences. He was released from prison in December 2018 on licence and clearly, a key line of enquiry now is to establish how he came to carry out this attack.”