Une attaque au couteau dans une rue commerçante de La Haye, aux Pays-Bas, a fait « trois blessés » ce vendredi soir selon la police néerlandaise.

Selon les médias néerlandais, les victimes ont été précisément ciblées et la piste terroriste a été écartée.

« Nous recherchons un homme d’environ 45 à 50 ans avec des cheveux légèrement bouclés. Il porte un foulard et une combinaison de jogging grise », décrivent les autorités sur Twitter.

Stabbing attack in the central shopping street of The Hague, Netherlands. Multiple people injured. pic.twitter.com/uVNtfWIm6h