Le grimpeur américain Brad Gobright s’est tué mercredi après une chute d’environ 300 mètres alors qu’il descendait en rappel une face d’escalade connue sous le nom de « Sentier lumineux », dans le nord-est du Mexique, selon les autorités locales jeudi.

« Deux grimpeurs d’origine américaine sont tombés du Sentier lumineux à Potrero Chico, dans l’Etat du Nuevo Leon. L’un d’eux a perdu la vie en tombant d’une hauteur d’environ 300 mètres », a rapporté le bureau de la protection civile du Nuevo Leon.

Un problème avec leur corde

Les sauveteurs ont reçu un appel mercredi après-midi pour les alerter de la chute de Gobright, 31 ans, et d’un autre alpiniste américain, Aidan Jacobson, 26 ans. Les deux hommes redescendaient de la voie dite du « Sentier lumineux » (El Sendero Luminoso), haute de 900 mètres et située sur le site du Potrero Chico, dans la municipalité de Hidalgo.

Selon des témoins, ils étaient tous les deux en train de descendre en rappel lorsqu’ils sont tombés en raison d’un problème avec leur corde. Les deux hommes sont tombés un peu plus bas sur une corniche de l’énorme formation rocheuse, mais Gobright a rebondi et a chuté 300 mètres plus bas.

Un grimpeur chasseur de record

Aidan Jacobson n’a pas été trop gravement blessé : touché notamment à une cheville il a pu être soigné après avoir été redescendu par une autre cordée.

Brad Gobright était un grimpeur reconnu. Il avait notamment battu en 2017 le record d’ascension du « Nose », une voie d’escalade extrêmement compliquée d’El Capitan, dans le parc national de Yosemite, en Californie (2 heures 19 minutes et 44 secondes, accompagné de Jim Reynolds). Un record qui a depuis été battu.