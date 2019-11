— Kirsty O'Connor / POOL / AFP

Boris Johnson a boudé le débat électoral organisé par Channel 4 jeudi soir. Qu’à cela ne tienne : à sa place, la chaîne a posé un bloc de glace orné du logo de son parti pour illustrer le réchauffement climatique. Un clin d’œil qui n’a pas plu au Parti conservateur britannique, qui s’est plaint auprès du régulateur des médias.

Le Parti du Brexit, dont le leader Nigel Farage avait aussi décliné l’invitation au débat, a été traité de la même manière. Dans une lettre adressée au régulateur des médias (Ofcom), le Parti conservateur explique avoir proposé que l’ancien ministre de l’Environnement, Michael Gove, représente les tories lors de ce débat, ce qui leur a été refusé.

Une « provocation partisane »

Les Tories jugent que l’utilisation d’une sculpture de glace constitue une « provocation partisane » et enfreint les règles. Lors du débat, le présentateur Krishnan Guru-Murthy a souligné que « les dirigeants des plus grands partis ont tous été invités » et que « cinq d’entre eux étaient là » (les dirigeants du Parti travailliste, du parti indépendantiste écossais SNP, du Parti libéral démocrate, du parti indépendantiste gallois Plaid Cymru et des Verts).

Il a remercié « Michael Gove du Parti conservateur qui est venu ici mais malheureusement, comme nous l’avons clairement expliqué dès le début, ce débat était réservé aux dirigeants (de partis), qui n’étaient disposés à débattre qu’avec d’autres dirigeants. » L’offre faite « à Boris Johnson et Nigel Farage de venir ici pour discuter de l’urgence climatique reste ouverte », a-t-il ajouté. Nigel Farage a justifié sa décision de ne pas participer au débat en expliquant sur Twitter que son parti « n’avait aucune confiance dans le fait que le débat soit mené de manière juste et objective ».