Capture d'écran du compte Twitter de Donald Trump. — Capture d'écran /Twitter

Les photomontages, c’est marrant entre copains, déjà plus bizarre en famille, mais en politique… On n’a pas les mots. Le président des Etats-Unis a posté un montage de lui en Rocky Balboa. Sans AUCUN contexte. Et personne ne sait quoi en faire.

Ceinture dorée de champion, gros gants rouges de boxe et corps huilé devant les cordes du ring… La référence à l’affiche de Rocky III est évidente… Avec pour seules différences le visage et la chevelure blonde du président de la première puissance mondiale à la place de l’acteur Sylvester Stallone, qu’il connaît et apprécie depuis longtemps.

Et joyeux Thanksgiving !

Donald Trump a tweeté cette image sur son compte à 10h54 du matin, sans commentaire de sa part. Selon le Guardian, cette photo a été envoyée lors d’un congé à Mar-a-Lago, l’un des complexes de golf du président, pour Thanksgiving.

Best tweet ever. Liberal heads are exploding everywhere. I love it. — RD (@real_defender) November 27, 2019

The President of the United States just tweeted a photoshop of his head on Rocky’s body. We have gone way past normal. What an embarrassment we look to the entire world. 😔😔😔 — Mr. Spock 🖖 (@SpockResists) November 27, 2019

Avec 530.000 « j’aime » à l’heure où cet article est publié, c’est l’un des posts plus likés du président. Le tweet n’a pas laissé les internautes indifférents, suscitant l’adhésion de ses soutiens et le rejet de ses détracteurs.