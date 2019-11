Si seulement il n'avait lancé que du papier toilette (illustration). — Joe Toth/BPI/REX/SIPA

Un résident de Toronto a été inculpé mercredi pour avoir lancé des excréments sur des étudiants et des passants, à au moins trois reprises en moins d’une semaine, selon la police. Samuel Opoku, 23 ans, a été arrêté mardi soir et devait comparaître dans l’après-midi pour « agression armée » et « méfait » devant un tribunal de Toronto.

Selon l’enquête policière, il a déversé un seau de « matière fécale liquéfiée » sur une femme et un enfant dans une bibliothèque universitaire, lancé des excréments sur deux personnes dans un autre campus, et vidé un autre seau sur une femme dans une rue du centre-ville. Les trois attaques se sont produites les 22, 23, et 25 novembre. Une image du suspect issue d’une caméra de sécurité a alors été diffusée par la police mardi.

Risque de maladie

Les enquêteurs font maintenant des tests sur le seau utilisé lors la dernière attaque afin d’en connaître le contenu exact, notamment pour savoir s’il contenait des agents pathogènes. Le maire de Toronto John Tory a félicité la police pour son efficacité dans l’affaire des « attaques aux excréments ». « J’espère que cette arrestation apaisera les esprits sur les campus et dans la ville », a-t-il tweeté.