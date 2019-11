Une explosion a eu lieu, le 27 novembre 2019, dans une usine chimique à Port Neches, près de Houston, au Texas. — Handout / Courtesy of Ryan Mathewson / AFP

Trois personnes ont été blessées, ce mercredi, dans l’explosion d’une usine chimique du Texas, dans le sud des Etats-Unis, ont annoncé les secours, qui ont décrété l’évacuation obligatoire des alentours.

« Tout le monde doit évacuer la zone dans un rayon d’un demi-mile (800 mètres) autour de l’usine TPC de Port Neches », ont écrit les pompiers locaux sur leur page Facebook.

L’explosion a eu lieu dans une « unité de traitement »

Des vidéos et photos spectaculaires partagées sur les réseaux sociaux montrent une énorme explosion. « Nous nous sommes réveillés avec du verre partout sur nous et des parties du plafond affaissées, et des portes arrachées » par le souffle de l’explosion, a raconté Ryan Mathewson, 25 ans, qui vit tout près de l’usine avec sa famille. Il a expliqué que lui et ses proches étaient « choqués et effrayés ».

Un juge local, Jeff Branick, a déclaré au site local d’informations KFDM News qu’aucun décès n’était à déplorer, ce qu’il a qualifié de « miracle », mais que trois personnes avaient été légèrement blessées. Le lieu de l’explosion est une usine pétrochimique située à 135 kilomètres de Houston, une des plus grandes villes des Etats-Unis. Le groupe TPC, qui exploite l’usine, a indiqué que l’explosion avait eu lieu dans une « unité de traitement », vers 1 heure du matin.

Les employés de l’usine évacués

« Le groupe TPC a activé son plan de préparation aux situations d’urgence et a demandé l’intervention des pompiers de Port Neches et de Huntsman. Cette intervention se poursuit jusqu’à ce que la situation revienne sous contrôle, aussi rapidement que possible », a indiqué le groupe pétrochimique. « Le personnel présent sur le site a été entièrement évacué. Trois employés ont été blessés et sont actuellement soignés. Désormais, notre objectif est d’assurer la sécurité des membres des secours et de minimiser l’impact sur l’environnement », a-t-il ajouté.

Plus de 200 personnes travaillaient dans l’usine, selon le site web du groupe. L’usine produit du butadiène, un gaz inflammable qui est notamment utilisé dans la production de caoutchouc synthétique, ainsi que dans des mélanges pétrochimiques, associé au butane.