Les autorités militaires nord-américaines ont indiqué ce mardi avoir fait décoller des avions de chasse en réponse à une intrusion a priori « non hostile » dans l’espace aérien protégé de Washington, qui a brièvement entraîné le confinement de la Maison Blanche et du Capitole.

« Nos avions de chasse sont sur place. L’avion n’est à ce stade pas considéré comme hostile », a tweeté le commandement de défense de l’espace aérien nord-américain (Norad).

We have tasked aircraft to respond. More details to follow.