Donald Trump avait affirmé plaisanter lorsqu’il avait dit être « l’Elu », mais pour l’un de ses ministres, c’est une évidence : le président républicain a été choisi par Dieu… Comme son prédécesseur démocrate.

« Vous savez, Barack Obama ne devient pas président des Etats-Unis si Dieu ne l’a pas décrété. Et Donald Trump non plus », a déclaré le ministre sortant de l’Energie, Rick Perry, sur la chaîne Fox News dans un entretien diffusé dimanche.

Fox & Friends preview an interview with Rick Perry, where he says that Trump is "the chosen one" and "sent by God to do great things"



Pete Hegseth: "God has used imperfect people forever," but what Trump "has withstood is unlike what really any other mortal could understand" pic.twitter.com/ITDAErMJiN