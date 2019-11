Le volcan Nevado de Toluca, dans le centre du Mexique. — MCT/SIPAUSA/SIPA

Un Français, répondant au nom de Frédéric Michel, et un Mexicain ont été enlevés dimanche dans le centre du Mexique dans un parc national, a annoncé l’ambassade de France à Mexico.

« Nous confirmons les faits. Nous sommes en contact permanent avec les autorités mexicaines qui sont mobilisées pour retrouver notre concitoyen », indique l’ambassade à propos de ce kidnapping survenu au moment où les victimes circulaient dans le parc national au pied du volcan Nevado de Toluca, dans l'Etat de Mexico, limitrophe de la capitale du pays.

Le Français et le Mexicain ont été interceptés par des hommes en armes, selon les médias locaux. Les deux hommes ont été emmenés de force à bord de leurs propres véhicules. Le ressortissant mexicain est un acteur, Alejandro Sandi, indiquent les sites de journaux et un communiqué de l'ambassade. Les autorités ont mis en place un dispositif pour quadriller la zone et tenter de retrouver ces deux personnes.