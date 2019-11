Ce koala a été sauvé des incendies dans le bush australien le 30 octobre 2019 à Port Macquarie — SAEED KHAN / AFP

Une campagne de financement participatif en faveur des koalas blessés dans les incendies qui ravagent l'est de l' Australie a déjà récolté plus d'un million de dollars australiens. Soit plus de 610.000 euros, là où les organisateurs espéraient en recevoir l'équivalent de 15.000. Plus de 20.000 internautes américains, français ou encore britanniques ont fait un don, indique Al Jazeera. Il s'agit de la plus grosse somme réunie via une opération de crowdfunding sur GoFundme cette année en Australie.

La cagnotte a été lancée par l'hôpital pour koalas de Port Macquarie (Australie). L'établissement a récemment attiré l'attention des amis des animaux du monde entier en prenant en charge Lewis, un koala de 14 ans. La vidéo du sauvetage du marsupial au milieu des flammes par une automobiliste est devenue virale.

Des dons beaucoup plus nombreux que prévu

Les vétérinaires expliquent avoir jusqu'ici soigné 31 koalas victimes de brûlures. L'appel aux dons était initialement destiné à l'achat de fontaines à eau sur les sites touchés par le feu pour aider à la survie des animaux et d'un véhicule pour les recharger. Face au succès rencontré, les responsables de l'hôpital indiquent pouvoir désormais également financer un programme de reproduction des de ces animaux sauvages.

L'immense incendie a d'ores et déjà coûté la vie à plusieurs centaines de ces mammifères. La construction d'une « arche à koalas » est prévue pour aider ceux qui sont en convalescence à retrouver un environnement favorisant leur accouplement, avant un retour à la nature.

Les professionnels de l'établissement de Port Macquarie écrivent avoir été « bouleversés par la gentillesse, les vœux et le soutien venus des communautés australienne et internationale ».