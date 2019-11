MIGRANTS Les passagers clandestins ont reçu des soins médicaux aux Pays-Bas, et deux d’entre eux ont été hospitalisés pour une possible hypothermie

Ils seraient montés à bord sur un semi-remorque (illustration). — SICCOLI PATRICK/SIPA

Vingt-cinq migrants ont été découverts mardi dans un conteneur frigorifique à bord d’un ferry néerlandais qui faisait route vers la Grande-Bretagne et qui a dû faire demi-tour, ont annoncé la police et les services de secours des Pays-Bas.

Les passagers clandestins, dont l’origine n’a pas été précisée, ont reçu des soins médicaux au port de Vlaardingen, près de Rotterdam (sud), et deux d’entre eux ont été hospitalisés pour une possible hypothermie, selon ces sources. Les 23 autres ont été conduits à un poste de police après avoir subi leur examen médical. Cette découverte intervient quelques semaines après celle de 39 Vietnamiens morts dans un camion frigorifique, fin octobre en Grande-Bretagne.

« Une fois à bord, il s’est avéré que plusieurs personnes ont été découvertes dans un conteneur réfrigéré. Le navire est retourné au port », ont indiqué les services d’urgence de la région de Rotterdam sur Twitter. « Les 25 personnes sont descendues du navire et ont reçu les soins médicaux dont elles avaient besoin. Auparavant, un message en provenance du navire avait indiqué que personne n’était mort ». Des chiens policiers ont exploré le navire mais n’y ont pas trouvé d’autres migrants.

« Les gens sont tellement désespérés qu’ils continuent à essayer »

Le navire appartient à la compagnie DFDS Seaways. Cette dernière a indiqué que les migrants étaient montés à bord sur un semi-remorque, selon le journal De Telegraaf. Le conducteur du camion a été arrêté, précise le quotidien. De nombreuses ambulances et véhicules de secours étaient sur place, selon les médias néerlandais. Un bus a conduit les passagers clandestins, principalement des hommes, vers les bâtiments de la police.

« De plus en plus » de migrants tentent de traverser la Manche et n’ont pas été découragés par la découverte macabre de 39 Vietnamiens morts dans un camion frigorifique fin octobre, a souligné la maire de Vlaardingen, Annemiek Jetten. « Je pense que les gens sont tellement désespérés qu’ils continuent à essayer, malgré les événements tragiques intervenus récemment en Grande-Bretagne », a-t-elle déclaré à la télévision NOS. Par ailleurs, la police des frontières néerlandaise a intercepté mardi un car transportant 65 Moldaves, dont des enfants, qui voulaient demander l’asile aux Pays-Bas, selon les médias locaux.