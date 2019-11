Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, à Londres en 2012. — Kirsty Wigglesworth/AP/SIPA

Le parquet suédois a annoncé ce mardi qu’il abandonnait les poursuites pour viol contre Julian Assange. « J’ai convoqué cette conférence de presse pour annoncer ma décision de classer sans suite l’enquête » visant l’Australien, a annoncé la procureure en chef adjointe, Eva-Marie Persson. « Tous les actes d’enquête ont été épuisés (…) sans apporter les preuves requises pour une condamnation », a-t-elle ajouté.

Agée d’une trentaine d’années à l’époque des faits en août 2010, la plaignante suédoise accuse l’Australien d’avoir engagé un rapport sexuel pendant qu’elle dormait et sans préservatif, alors qu’elle lui avait refusé tout rapport non protégé à plusieurs reprises. Julian Assange, qu’elle avait rencontré à Stockholm lors d’une conférence de WikiLeaks, a toujours nié les faits de viol, et soutient qu’elle était consentante et avait accepté de ne pas utiliser de préservatif.

