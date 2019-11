Le médecin de Donald Trump a annoncé que le président américain, contrairement à certaines informations, n’avait souffert d’aucune douleur à la poitrine, dans un rapport publié lundi à la suite d’une visite médicale « de routine ».

« En dépit de certaines spéculations, le président n’a pas ressenti de douleur à la poitrine, et n’a été ni diagnostiqué ni traité pour des problèmes urgents ou aigus », a indiqué le médecin, Sean Conley, dans un communiqué publié par la Maison Blanche.

Le président américain s’est rendu samedi au centre médical militaire Walter Reed, une visite enveloppée de mystère, au sujet de laquelle la Maison Blanche a d’abord évité les questions de la presse, rapporte le Washington Post.

Visited a great family of a young man under major surgery at the amazing Walter Reed Medical Center. Those are truly some of the best doctors anywhere in the world. Also began phase one of my yearly physical. Everything very good (great!). Will complete next year.