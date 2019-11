Duncan, aux Etats-Unis — Google Maps, screenshot

Une fusillade aux abords d’un supermarché Walmart à Duncan a fait trois morts, dont l’auteur présumé des coups de feu, ont annoncé des médias locaux, citant la police de cette ville de l’Oklahoma, dans le centre des Etats-Unis.

Selon le chef de la police Danny Ford, cité par la télévision locale TNN-ABC, les trois personnes sont mortes à l’extérieur du supermarché.

Le débat sur les armes à feu, serpent de mer des Etats-Unis

Les écoles de la zone ont été brièvement placées en confinement à la demande de la police, ont précisé les autorités scolaires de la ville. Selon le quotidien local Duncan Banner, la police a reçu peu avant 10h une alerte signalant des coups de feu dans le magasin et la présence sur les lieux de trois victimes.

Les Etats-Unis sont régulièrement endeuillés par des fusillades, qui relancent à chaque fois le débat sur la prolifération des armes à feu, sans que la législation en la matière ait évolué de manière significative.

Dimanche soir, quatre jeunes hommes ont été tués et six autres blessés lors d’une « fusillade de masse » pendant une réunion de famille à Fresno (Californie). Le ou les auteurs des coups de feu n’ont pas été identifiés et le mobile de l’attaque reste inconnu.