C’est un beau geste. Le propriétaire d’un « kebab » cible d’une attaque à Halle en Allemagne le mois dernier a fait don du restaurant aux deux frères qui y travaillaient au moment de la fusillade, ont rapporté ce dimanche les médias allemands.

Lors d’une cérémonie samedi à l’occasion de la réouverture du restaurant, plus d’un mois après l’attaque, Ismet et Rifat Tekin ont reçu une lettre encadrée leur transférant la propriété du Kiez-Doener.

Kiez Döner in #Halle re-opened for the first time after a 20-year-old man was shot in the fast food outlet during a #FarRight #terrorattack

The two brothers who were working at the time have taken on ownership

