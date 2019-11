Un tireur a fait irruption dans un lycée américain situé dans la banlieue nord de Los Angeles ce jeudi. Au moins six personnes ont été blessées, selon les pompiers. L'hôpital Henry Mayo a indiqué traiter quatre patients, dont trois dans un état critique.

#SaugusHighShooting: UPDATE - We have four patients; Three male and one female. Female and two males are in critical condition. One male is in good condition.