De notre correspondant aux Etats-Unis,

Une audience historique. La première audition publique dans la procédure d'« impeachment » contre Donald Trump a donné lieu à une bataille féroce entre les démocrates et les républicains, mercredi. Accusant le président américain d’avoir fait pression sur l’Ukraine pour enquêter sur Joe Biden, les premiers ont dénoncé une « tentative d’extorsion » tandis que les seconds ont critiqué une « mascarade reposant sur des témoignages indirects ».

Les premiers témoins étaient l’ambassadeur par intérim en Ukraine William Taylor et George Kent, haut responsable du département d’Etat. Ils ont répété ce qu’ils avaient affirmé à huis clos : selon eux, Donald Trump a fait comprendre aux responsables ukrainiens que l’aide militaire américaine et une visite à Washington étaient « conditionnées » à l’ouverture d’une enquête sur Joe Biden. Ils ont également ciblé l’avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, l’accusant d’avoir « cherché à dénicher des informations compromettantes sur un potentiel rival politique ».

William Taylor a également révélé un nouvel élément. Au lendemain de sa conversation avec le président Zelensky, fin juillet, Donald Trump a appelé l’ambassadeur américain auprès de l’Union européenne, Gordon Sondland. Lors de cet appel, entendu par un collaborateur, « l’ambassadeur Sondland a indiqué que le président Trump s’intéressait davantage à l’enquête sur Biden (qu’à la corruption en Ukraine) ». Les démocrates ont aussitôt convoqué ce nouveau témoin, qui pourrait s’exprimer devant le Congrès la semaine prochaine.

NEW: The top U.S. diplomat to Ukraine, William Taylor, says that a member of his staff heard President Trump on a phone call asking Gordon Sondland, the U.S. ambassador to the European Union, about "the investigations."



