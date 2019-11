Météo La météo va peu à peu s'améliorer dans la journée et laisser place à des éclaircies. Les températures seront de 11°C le matin et de 14°C l'après-midi...

Météo Cannes: Prévisions du mercredi 13 novembre 2019 — Getty Images/iStockphoto

À Cannes, petits et grands pourront apprécier leur journée sous un ciel légèrement nuageux. Dans la matinée, les températures avoisineront les 11°C. Un léger vent de nord-ouest soufflera. Les maximales atteindront les 14°C dans l'après-midi tandis que les minimales seront de 12°C. Un vent de sud-ouest rafraîchira un peu l'atmosphère. On annonce des éclaircies pour cette soirée. On prévoit des valeurs avoisinant 10°C. Durant la nuit de mercredi à jeudi, le ciel sera limpide.



Demain, le soleil sera caché derrière des nuages à Cannes, où le temps sera maussade. Une légère brise de nord-est sera ressentie par les habitants. Le matin, c'est sur un ciel tapissé de petits nuages qu'il faudra compter. Il va faire 12°C en moyenne. Demain après-midi, des nuages ne voudront pas faire place au soleil. Des pluies battantes vont tomber sur la ville. Les températures seront de 9°C au minimum et de 11°C au plus haut. La soirée va rester voilée à cause de nuages qui persistent dans le ciel. Des pluies battantes sont attendues. Les valeurs seront de 6°C.



La météo va s'améliorer dans les journées qui suivent. Il va faire un temps relativement ensoleillé avec des températures autour de 10°C.