Des gondoles échouées sur les trottoirs, des restaurants, des boutiques et des hauts lieux du patrimoine mondial inondés : la situation est « catastrophique » à Venise, frappée par une marée historique, a annoncé le maire de la ville, mardi soir. Luigi Brugnaro a indiqué qu’il allait demander que l’état de catastrophe naturelle soit déclaré mercredi, s’attendant à des « dégâts majeurs ».

Vers 23H30, le Centre des marées indiquait une hauteur de marée à 1,87 m, soit la plus importante « acqua alta » depuis le record enregistré le 4 novembre 1966 (1,94 m).

Le niveau de marées est enregistré à Venise depuis 1923. Un niveau de marée de 1,87 m qui ne signifie pas pour autant que la Cité des Doges se trouve immergée sous près de deux mètres d’eau. Il faut en effet retrancher de cette hauteur le niveau moyen de la ville qui se trouve entre un mètre et 1,30 m.

#acquaAlta #venezia



Incredibile acqua raggiunge 2,00m



Se ci fosse stato il Mose in funzione non sarebbe accaduto.



Ma invece di costruirle le opere pubbliche i nostri politici se le mangiano in tangenti.



pic.twitter.com/D43Q52u25A