Le Premier ministre Pedro Sanchez (PSOE) et le leader de Podemos, Pablo Iglesias ont annoncé avoir trouvé un accord mardi 12 novembre 2019, après les législatives de dimanche 10 novembre 2019. — AFP

Le Parti socialiste du chef du gouvernement espagnol sortant Pedro Sanchez et la formation de gauche radicale Podemos ont scellé un accord de principe pour former un gouvernement de coalition, ont annoncé mardi Pedro Sanchez et le chef de Podemos.

Besoin d'autres soutiens

Un gouvernement composé de ces deux formations, qui avaient échoué à s'entendre il y a quelques mois, nécessitera toutefois l'appui d'autres forces pour être investi par la chambre des députés issue des législatives de dimanche.

Pedro Sanchez, au centre, le premier ministre sortant, du PSOE a remporté les législatives en Espagne dimanche 10 novembre 2019. - Emilio Naranjo/EFE/SIPA

En effet, le parlement risque une fois de plus de rester bloqué, comme il l’est depuis la fin du bipartisme PP-PSOE en 2015 avec l’arrivée de Podemos et de Ciudadanos. Ni un bloc de gauche (PSOE, Podemos et sa liste dissidente Mas Pais) ni une alliance des droites (PP, VOX et Ciudadanos) n’atteignent la majorité absolue de 176 sièges sur 350.