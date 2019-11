L’europhobe Nigel Farage a annoncé ce lundi que son parti renonçait à présenter des candidats dans plus de 300 circonscriptions détenues par les conservateurs pour les législatives du 12 décembre au Royaume-Uni, pour éviter de diviser le camp favorable au Brexit.

Lors d’un déplacement à Hartlepool, le leader du Parti du Brexit a affirmé que sa formation ne présenterait pas de candidats dans 317 circonscriptions remportées par les conservateurs aux dernières élections de juin 2017 et se « concentrerait sur les sièges tenus par le Parti travailliste ». Il avait auparavant assuré qu’il présenterait quelque 600 candidats si le Premier ministre conservateur Boris Johnson refusait une alliance.

Le Parti du Brexit était accusé par les conservateurs de risquer d’éparpiller les voix des partisans d’une sortie de l’Union européenne et donc de favoriser les travaillistes, favorables à un nouveau référendum, ou des partis favorables à un maintien comme les Libéraux-démocrates.

Cette décision « rend plus probable une majorité » conservatrice, a commenté sur Twitter Sara Hobolt, professeure de sciences politiques à la London School of Economics (LSE).

This makes a Tory majority much more likely. https://t.co/jaoVMU1Y7Z