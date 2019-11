Une jeune djihadiste détenue dans le nord-est syrien a une nouvelle fois demandé, dans un entretien à la chaîne de télévision américaine NBC News et diffusé samedi, à revenir aux Etats-Unis où elle est née. Ce retour est pour le moment refusé par Washington.

In a detention camp in northern Syria, @RichardEngel met Hoda Muthana, a 24-yr-old born in Alabama, who in 2014 joined #ISIS. She married 3 fighters, 2 of whom died on the battlefield. “Women didn't really have a role there other than being a housewife,” she claimed. pic.twitter.com/Tegws0gzqC