INCENDIE Suite à d'importants feux de brousse, le ciel de l'est de l'Australie a pris une couleur orange.

Australie: Des dizaines de feux créent un ciel orange dans l'est du pays — 20 Minutes

Le ciel est devenu orange à Port Macquarie, dans l’est de l’Australie. Le 8 novembre, des habitants ont posté des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux montrant un ciel rempli de fumée de couleur orange. La raison de cet étrange phénomène météorologique : des dizaines de feux qui ravagent actuellement l’est du pays.

« Nous n’avons jamais eu autant d’incendies en même temps et avec un tel niveau d’urgence », a déclaré à la chaîne de télévision publique ABC Shane Fitzsimmons, responsable du service d’incendie rural de Nouvelle Galles du Sud. Ces incendies sont liés au réchauffement climatique et à des cycles météorologiques défavorables.

Les vents forts et les températures élevées que connaît actuellement l’est de l’Australie devraient se calmer au cours du week-end et offrir ainsi un répit sur le front des incendies. Au moins trois personnes sont décédées et des centaines d’habitations ont été détruites par les flammes.