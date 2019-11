Les prinipaux candidats à la tête du gouvernement espagnol : Pablo Casado (PP, droite), Pedro Sanchez (PSOE, socialiste), Santiago Abascal (Vox, extrême droite), Pablo Iglesias (Unidas Podemos, gauche) et Albert Rivera (Ciudadanos, centre-droit). — PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Du chef du gouvernement socialiste sortant Pedro Sanchez à son opposant conservateur Pablo Casado en passant par le leader d’extrême droite Santiago Abascal, voici les cinq principaux candidats qui s’affrontent dimanche lors des élections espagnoles.

Pedro Sanchez, Parti socialiste (PSOE), 47 ans

Favori, le chef du gouvernement sortant n’est toujours pas crédité d’une majorité suffisante pour mettre fin à l’instabilité politique et pourrait même reculer, selon de récents sondages. Patron des socialistes depuis 2014, cet économiste madrilène a eu une carrière politique en forme de montagnes russes. Après avoir essuyé en 2016 l’un des pires revers électoraux du PSOE, il s’est hissé au pouvoir en juin 2018 grâce à une motion de censure contre le conservateur Mariano Rajoy.

Contraint de convoquer des élections en avril, après le rejet de son budget par les députés indépendantistes catalans qui avaient soutenu son arrivée au pouvoir, il les a remportées mais n’est pas parvenu à s’assurer les soutiens suffisants pour être reconduit à la tête du gouvernement. Cela a entraîné le nouveau scrutin de dimanche qu’il aborde avec un ton plus dur contre les indépendantistes après les troubles d’octobre en Catalogne.

El #10N nos jugamos mucho:

Un Gobierno fuerte frente al bloqueo

Un Gobierno progresista que frene a la ultraderecha

Un gobierno moderado que frene a los extremistas



El socialismo es la esperanza de Cataluña y España.

A votar el domingo, a ganar y a gobernar.#VotaConElCorazón❤ pic.twitter.com/VcTAoAX3iZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 8, 2019

Pablo Casado, Parti Populaire (PP), 38 ans

Devenu l’an dernier le plus jeune chef de la formation conservatrice, ce diplômé en droit au sourire mécanique a essuyé fin avril le pire résultat électoral du PP. Six mois plus tard, il semble parti, selon les sondages, pour redresser nettement la barre.

Après avoir fait prendre un virage à droite toute à sa formation, qui a scellé des alliances au niveau local avec l’extrême droite de Vox, Pablo Casado, qui porte désormais la barbe, a un discours moins virulent. Il se présente aujourd’hui comme la seule option face au ralentissement économique lors d’un scrutin qu’il qualifie de « référendum sur Pedro Sanchez ».

Pido el voto por todo lo que nos une a los españoles, para superar esta etapa de división y crisis. Contigo sumamos una nueva mayoría de cambio para garantizar la unidad nacional y la prosperidad. Por el futuro de España y de los tuyos, #VotaPP pic.twitter.com/iic8Aiu1C2 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 8, 2019

Santiago Abascal, Vox, 43 ans

Cet ancien militant du PP menacé par l’ETA dans sa jeunesse a créé la surprise en avril en faisant entrer en force au parlement sa formation ultra-nationaliste, anti-immigration et anti-féministe dans un pays où l’extrême droite était quasi inexistante. A quelques jours du scrutin de dimanche, des sondages créditent Vox d’un doublement de ses sièges.

Barbe impeccablement taillée et regard perçant, Santiago Abascal, qui accuse le PP et les libéraux de Ciudadanos d’être une « droite lâche », est porté par son discours très dur contre le séparatisme catalan. Vox est « l’alternative patriotique » face aux autres partis « représentant le consensus gauchiste », a lancé Santiago Abascal lundi lors d’un débat télévisé où il a accusé l’immigration illégale de « remplir nos rues de délinquants ».

VALENCIA. Hoy hemos atravesado España parando en Córdoba y en Albacete para llegar a #Valencia donde nos esperaban miles de personas. Una vez más hemos defendido una política de inmigración ordenada, legal y asimilable, así como la expulsión de los ilegales. #EspañaSiempre pic.twitter.com/aIIKIn7O7q — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) November 7, 2019

Pablo Iglesias, Unidas Podemos, 41 ans

Cet ancien professeur de sciences politiques anticonformiste à la queue de cheval a contribué en 2015 à la fin du bipartisme, avec Ciudadanos. Incapable de s’entendre avec les socialistes après les élections d’avril pour former un gouvernement, Podemos est miné par les divisions internes qui ont entraîné la création du parti Mas Pais par son ex-numéro deux Inigo Errejon. Les sondages lui prédisent une nouvelle réduction de son nombre de sièges.

La democracia es el instrumento que sirve para que los más pongan límites al poder de los menos y defiendan la dignidad de sus vidas. Este domingo, usemos ese instrumento. Sí se puede. #VotaUnidasPodemos pic.twitter.com/KLGkNfMuh5 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) November 8, 2019

Albert Rivera, Ciudadanos, 39 ans

Ce Barcelonais libéral au physique de « startuper » défend bec et ongles l’unité de l’Espagne face aux séparatistes catalans et un programme très libéral sur le plan économique mais aussi en matière de moeurs.

Vota con ilusión, a quien más te guste, con la cabeza y con el corazón.



Vota lo que sientes. Vota lo que eres.



GRACIAS a todos ❤️💛❤️#YoVotoCs pic.twitter.com/bWIAZkVgz8 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) November 8, 2019

Entré avec force au parlement en 2015, le chef de Ciudadanos a longtemps misé sur le dépassement du clivage gauche-droite avant de droitiser son discours et d’attaquer frontalement Pedro Sanchez avec qui il avait pourtant tenté sans succès de former un gouvernement en 2016. Dimanche, les sondages lui président une dégringolade.