Ils ont des questions à lui poser. Le directeur de cabinet de Donald Trump a été convoqué pour témoigner ce vendredi dans l’enquête d’impeachment menée par les démocrates du Congrès américain. Mais alors que la Maison Blanche dénonce une « mascarade » et refuse de coopérer, Mick Mulvaney devrait sauf surprise boycotter l’audition.

L'"enquête a révélé que vous avez pu être directement impliqué dans la tentative, orchestrée par le président Trump, son agent personnel Rudolph Giuliani, et d’autres" de faire pression sur l’Ukraine pour qu’elle enquête sur son rival démocrate Joe Biden, ont écrit mardi les chefs démocrates chargés de l’enquête à la Chambre des représentants.

« Je voudrais que vous nous fassiez une faveur »

Il y a deux semaines, Mick Mulvaney avait plombé Donald Trump devant les journalistes. Le chief of staff avait affirmé que le gel de l’aide américaine à l’Ukraine – décidé avant le coup de fil du président américain à son homologue ukrainien – était notamment lié au désir de la Maison Blanche de voir Kiev enquêter sur l’élection de 2016, sur le piratage des serveurs du parti démocrate.

Pour les démocrates, pas de doutes, Mulvaney a avoué Washington a fait pression sur Kiev via ce chantage financier. Face à la polémique, le chef de cabinet avait effectué un rétropédalage quelques heures plus tard, affirmant qu’il n’y avait pas eu de « quid pro quo » (contrepartie) quand Trump a demandé à Zelensky : « Je voudrais que vous nous fassiez une faveur. »

Mick Mulvaney est le plus haut responsable de la Maison Blanche à recevoir une telle convocation. Les démocrates ont également convoqué l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, qui était opposé à cette « shadow diplomacy » (diplomatie non-officielle) avec l’Ukraine, et qui a été limogé début septembre. Pour l’instant on ne sait pas si Bolton suivra les consignes de boycott de la Maison Blanche. Alors que les démocrates ont formalisé leur enquête via un vote solennel à la Chambre la semaine dernière, on devrait passer à des auditions publiques, devant les caméras de télévision, d’ici la fin du mois, pour une seconde étape