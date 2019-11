FAKE OFF Une policière israélienne est soupçonnée d'avoir tiré une balle à pointe molle dans le dos d'un Palestinien à un poste frontière. La vidéo est devenue virale

Des gardes-frontières israéliens en patrouille près de la vieille ville de Jérusalem, le 8 décembre 2017. — Heidi Levine/SIPA

Une policière israélienne, qui était en poste en Cisjordanie, est soupçonnée d'avoir tiré une balle dans le dos d'un Palestinien avec une balle à pointe molle.

L'incident a été filmé. Les images ont suscité une vague de réactions.

L'Israélienne a été relevée de ses fonctions à la police aux frontières.

Une détonation et un homme à terre. Les images tournées à un poste de contrôle en Israël suscitent l’indignation sur les réseaux sociaux. Elles montrent une femme, vêtue d’un uniforme, pointer une arme vers un homme en civil et lui demander de partir. L’homme s’éloigne, les mains levées. Alors que celui-ci a parcouru quelques mètres, une détonation retentit et l’homme, qui tournait le dos à la femme, s’effondre. La personne qui filme fait ensuite demi-tour, accompagnée de trois personnes en uniforme.

Ca me hante...il n’y a rien a dire, rien a faire. Ca ne s’arrêtera jamais https://t.co/UIX4iR558V — French Sultane (@frenchsultane) November 3, 2019

FAKE OFF

Les images ont été révélées ce samedi par la chaîne israélienne 13 News. Selon ce média, l’homme, un Palestinien, a été blessé au dos par une balle à pointe molle, une munition destinée à un usage non létal. Il se serait ensuite relevé et aurait continué son chemin.

הערב במהדורת השבת ב- @newsisrael13 נביא תיעוד בלעדי של אחד מלוחמי מג"ב מבצע ירי בכדור ספוג לעבר פלסטיני שלא מהווה סכנה וידיו באוויר



הפלסטיני שרצה להיכנס לישראל הורחק בידי לוחמי מג"ב ובעודו חוזר לשטחים נורה בגבו ללא כל סיבה ונפצע pic.twitter.com/11A4CrEDhz — yishai porat (@yishaiporat) November 2, 2019

L’incident s’est déroulé au poste de contrôle d’Al-Zaim, à l’est de Jérusalem, un territoire occupé par Israël. Il a eu lieu en mai 2018, rappelle le quotidien israélien Haaretz. La femme est soupçonnée d’avoir tiré « sans raison apparente ». Elle appartenait à la police aux frontières à l’époque des faits.

L’Israélienne et les autres gardes-frontière présents ont été « relevés de leurs fonctions », a déclaré à l’AFP Micky Rosenfeld, le porte-parole de la police israélienne. Le ministère de la Justice a ouvert une enquête, ajoute l’AFP.

