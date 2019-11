Paulo Paulino, un militant indigène défenseur de la forêt amazonienne, a été tué ce vendredi 1er novembre dans une embuscade tendue par des trafiquants de bois dans le nord-est du Brésil. Un autre membre de la tribu des Guajajara a été blessé au cours de cette attaque survenue dans l’Etat du Maranhao, ont annoncé samedi les autorités régionales.

Ils « s’étaient éloignés du village pour aller chercher de l’eau quand ils ont été encerclés par au moins cinq hommes armés », a tweeté le secrétariat aux droits de l’homme du gouvernement du Maranhao.

Paulino et son compagnon, Laércio, faisaient partie d’un groupe baptisé les « Gardiens de la forêt » formé par les Guajajara, une tribu d’environ 14.000 âmes. Il compte plus de cent membres et tente de défendre les territoires indigènes menacés par l’exploitation illégale du bois et l’extension des surfaces agricoles.

Ils transmettent notamment les coordonnées GPS de zones où sont retrouvés des arbres abattus et viennent en aide aux pompiers luttant contre des incendies de forêt.

Selon l'ONG Survival International, Paulo Paulino Guajajara, connu également sous le nom de Kwahu Tenetehar, a été touché au cou par un coup de feu et est mort dans la forêt tandis que son compagnon Laércio (également connu sous le nom de Tainaky Tenetehar), atteint dans le dos par une balle, est parvenu à s’enfuir.

