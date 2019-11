Le mur est resté debout pendant près de 28 ans — Ray Tang / Rex Features/REX/SIPA

D’une hauteur de 3,6 mètres pour 155 kilomètres de long. Une séparation brute qui, pendant 28 ans, a séparé le peuple allemand en deux entités distinctes : Est et Ouest, communiste et occidentalisée… Le mur de Berlin était le symbole d’un monde fractionné, hérité de la Seconde guerre mondiale et illustrant « parfaitement » le concept de Guerre froide.

Et puis enfin, le 9 novembre 1989, le mur tombe. Des familles se retrouvent et le vent de liberté insufflé par la destruction de l’édifice aboutira à la réunification des deux Allemagne un peu moins d’un an plus tard. Moment historique s’il en est, de nombreuses personnes avaient fait le déplacement pour y assister. Il y a 30 ans, vous avez assisté à la chute du mur de Berlin. Comment avez-vous vécu cet événement ? Quelles émotions avez-vous ressenties ? Qu’avez-vous pu observer autour de vous ? Pour nous répondre, il vous suffit de remplir le formulaire en fin d’article. Vous pouvez également joindre les potentielles photos que vous auriez pu prendre. Merci à vous.