Comment voyagera-t-elle ? Ayant parcouru la moitié du globe « dans le mauvais sens », la jeune militante suédoise Greta Thunberg a indiqué vendredi rechercher une embarcation pour rallier les Etats-Unis à l’Espagne, où est délocalisée la prochaine grande réunion internationale sur le climat. « J’ai besoin de trouver un moyen pour traverser l’Atlantique en novembre… Si quelqu’un pouvait me trouver un moyen de transport, je serais extrêmement reconnaissante », a tweeté l’adolescente de 16 ans, qui refuse de prendre l’avion, moyen de transport très polluant.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

