Un soldat français de l'opération Inherent Resolve en Irak. — Daphné BENOIT / AFP

La lutte contre le terrorisme continue. L’aviation française a bombardé jeudi « plusieurs caches et tunnels » du groupe Etat islamique dans le nord-est irakien, a annoncé ce vendredi sur Twitter la ministre des Armées, Florence Parly, en rappelant la « détermination » de Paris à poursuivre la lutte antidjihadiste au Levant.

Le Levant a été le théâtre de nombreux revirements récents. La position de la France, elle, est constante, et sa détermination à lutter contre le terrorisme intacte. Hier, l’aviation française a bombardé plusieurs caches et tunnels de Daech, à qui nous ne laissons aucun répit. — Florence Parly (@florence_parly) November 1, 2019

Jeudi, « l’aviation française a bombardé plusieurs caches et tunnels de Daesh, à qui nous ne laissons aucun répit », a-t-elle tweeté. « Le Levant a été le théâtre de nombreux revirements récents. La position de la France, elle, est constante, et sa détermination à lutter contre le terrorisme intacte », ajoute la ministre, en allusion au retrait partiel des troupes américaines du nord-est syrien.

L’opération « Inherent Resolve » se poursuit

Selon les détails fournis par l’état-major français, « une patrouille de Rafale (…) a délivré une frappe contre plusieurs caches de Daech dans le nord-est irakien » dans le cadre de l’opération « Chammal », volet français de l’opération Inherent Resolve menée par une coalition internationale sous la houlette des Etats-Unis.

Le 31/10, les Rafale français de l'opération Chammal ont détruit plusieurs caches de Daech dans le nord-est irakien. Le combat continue. https://t.co/sSRQyHfvbu https://t.co/jwjoDFuGNW pic.twitter.com/J7PxMvJbao — État-Major Armées (@EtatMajorFR) November 1, 2019

Cette frappe, « préparée avec nos alliés dans le cadre de l’opération "Inherent Resolve" », « a été précédée d’une observation par l’avion (français) de patrouille maritime Atlantique 2 et a été appuyée par un drone Reaper de la coalition », précise l’état-major. L’objectif était de « détruire plusieurs tunnels utilisés par Daesh comme base arrière pour ses actions, et de dégrader ses capacités logistiques et militaires dans cette région », ajoute-t-on de même source.

Daesh affaibli depuis la mort d’al-Baghdadi

Daesh a confirmé jeudi la mort de son chef Abou Bakr al-Baghdadi, cinq jours

après l’annonce de son décès par Donald Trump dans une opération américaine en Syrie, et nommé son successeur en menaçant les Etats-Unis de représailles.

Une réunion de ministres de la coalition internationale antidjihadiste aura lieu le 14 novembre à Washington, afin de discuter « des prochaines mesures à prendre afin d’augmenter la présence de la coalition dans le nord-est de la Syrie », a confié en début de semaine un responsable américain, sous couvert d’anonymat, à des journalistes.