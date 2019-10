Des chevaux menacés par un incendie à Simi Valley, près de Los Angeles, le 30 octobre 2019. — Christian Monterrosa/AP/SIPA

La Californie plus que jamais en état d’alerte. Un nouvel incendie s’est déclaré au petit matin mercredi à Simi Valley, à 60 km au nord-ouest de Los Angeles. Attisées par les vents de Sana Ana, qui soufflent en rafales à plus de 100 km/h, les flammes menacent la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan.

This is how close the Easy Fire is to the Ronald Reagan Presidential Library https://t.co/TVrkcWpH6B pic.twitter.com/4D4ERH2Lmw — CNN (@CNN) October 30, 2019

WATCH: Outside the Reagan Presidential Library in Simi Valley, California, as a fast-moving wildfire has forced evacuations in the area. https://t.co/jMs8Kbi35H pic.twitter.com/xg8TfchFFy — NBC News (@NBCNews) October 30, 2019

Isolée dans des collines desséchées, la bibliothèque abrite notamment l’avion Air Force One de l’ancien président américain. Un ranch comptant au moins une vingtaine de chevaux est également menacé, et les animaux sont en cours d’évacuation.

From the #EasyFire in Simi Valley - this thoroughbred goes back into the blaze to get his family. Not all heroes wear capes...💪🐎😍 pic.twitter.com/BsU6PlBq8R — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 30, 2019

Des vents record

L’incendie, qui s’est déclaré vers 6h mercredi matin, menace 6.500 habitations qui ont reçu l’ordre d’évacuer. Il s’agit du troisième foyer majeur près de Los Angeles en une semaine, après le Tick Fire et le Getty Fire. Au nord de San Francisco, le Kincade Fire a déjà détruit plus de 30.000 hectares.

Les services météorologiques ont émis une « alerte rouge extrême », alors que des rafales de 110-130 km/h sont attendues dans certaines zones. Les vents, de Santa Ana au sud, et Diablo au nord, sont provoqués par la différence de pression entre une masse d’air froid sur le Colorado et une d’air chaud sur la Californie. Lors de conditions similaires, fin 2017, l’Etat avait été ravagé par cinq de ses 20 incendies les plus vastes, notamment le Thomas Fire qui avait détruit plus de 100.000 hectares près de Santa Barbara.