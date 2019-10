INTERVIEW Pour Antoine Basbous, politologue et fondateur de l’Observatoire des pays arabes (OPA), le mouvement de contestation au Liban « est la crise la plus importante depuis des décennies » dans le pays

Depuis deux semaines, les Libanais manifestent contre la classe politique, jugée corrompue et incompétente. — Mahmoud ZAYYAT / AFP

Les Libanais manifestent depuis deux semaines, réclament le départ de l’ensemble de la classe politique, jugée corrompue et incompétente.

La colère populaire avait explosé le 17 octobre après l’annonce d’une nouvelle taxe sur les appels via la messagerie WhatsApp. L’annulation de la mesure n’a pas empêché la révolte de gagner l’ensemble du pays.

Mardi, le Premier ministre Saad Hariri a remis sa démission au président libanais, Michel Aroun. Il s'agissait de l’une des principales revendications du peuple.

Au 13e jour de mobilisation, les Libanais ont obtenu le départ du chef du gouvernement. Le Premier ministre, Saad Hariri a démissionné, ce mardi, après deux semaines de manifestations de la population, qui réclame le départ de l'ensemble de la classe politique​, l’accusant d’avoir fait couler le pays.

Le 17 octobre, l'annonce d'une nouvelle taxe sur les appels via la messagerie WhatsApp avait provoqué la colère des Libanais. Malgré l’annulation de la mesure et un plan de réformes présenté par le gouvernement, la colère avait gagné l'ensemble du pays. Pour tout comprendre à la situation au Liban, 20 Minutes a interrogé Antoine Basbous, politologue, fondateur et directeur de l’Observatoire des pays arabes (OPA).

Pourquoi les Libanais se sont-ils mobilisés ? Quelles sont leurs revendications ?

On a assisté à une révolte populaire contre la caste politique, qui a surendetté le pays à cause de la corruption. Le Liban est le pays le plus endetté du monde par habitants. La population ne dispose que de six heures d’électricité par jour alors le secteur a reçu des dizaines et des dizaines de milliards de dollars, qui ont été directement empochés par les dirigeants. Alors que le tiers de la population est au chômage et les infrastructures sont médiocres, le gouvernement rajoute chaque année de nouveaux impôts. La colère est générale, elle concerne toutes les communautés, toutes les confessions et toutes les régions du pays.

Il y a un deuxième élément qui encore plus important. Au Liban, il y a deux Etats. D’abord, l’Etat apparent, c’est-à-dire les institutions, la présidence, le parlement, le gouvernement. Mais cet Etat est complètement impuissant parce qu’il est tenu et désigné par l’Etat profond, réel, qui est le Hezbollah, le bras armé de l’Iran en Méditerranée. Le Hezbollah capte toutes les ressources du pays, il contrôle les frontières, les ports, l’aéroport, c’est lui qui décide de tout, de la paix, de la guerre, de l’économie. Il capte les ressources, au nom d’une cause, la résistance, qui n’intéresse plus les Libanais. Ils ne veulent plus être embarqués dans des causes qui les dépassent, ils veulent vivre et vivre décemment.

Cette crise est-elle inédite dans le pays ?

C’est la crise la plus importante depuis des décennies. Le Liban n’avait jamais connu de mouvement de contestation si important jusqu’ici, encore moins de mouvement qui réunit l’ensemble de la population. Il n’y a plus de soutiens au Hezbollah ou à d’autres partis politiques, il y a une population entière qui conteste le pouvoir en place. La classe politique du pays a perdu ses soutiens de base. Les gens sur lesquels elle pensait pouvoir compter se sont joints à la contestation. C’est la victoire de la citoyenneté au détriment de l’appartenance confessionnelle.

Mais ce mouvement va-t-il s’inscrire dans la durée ? Le Hezbollah est en train de diaboliser le mouvement. Il veut militariser la contestation, il a envoyé des miliciens au-devant des manifestations pour ramener chaque citoyen à sa condition primaire, c’est-à-dire au réflexe communautaire. La base sociale du Hezbollah lui échappe et, pour la ramener à lui, il a besoin de confessionnaliser le conflit.

La démission de Saad Hariri et de son gouvernement a-t-elle contenté la population ? Son départ signe-t-il la fin de la mobilisation ?

Non, la démission de Saad Hariri, ce n’est qu’une infime partie des revendications de la population. Les Libanais réclament le départ de l’ensemble de la classe politique et un changement radical du système, qui est fondé sur la corruption, la cooptation, l’allégeance confessionnelle, le partage du gâteau entre les puissants.

Pourquoi la communauté internationale a-t-elle réclamé le maintien de Saad Hariri au pouvoir ?

La communauté internationale est déboussolée, elle n’a pas vu venir cette contestation et elle a horreur de l’inconnu. Il y a assez de crises politiques en ce moment, l’Algérie, la Tunisie, la Turquie, l’Irak et d’autres encore, pour rajouter une nouvelle crise. La communauté internationale préfère avoir affaire à des gens qu’elle connaît, qu’elle maîtrise, dont elle connaît les réactions, plutôt que de tomber dans l’inconnu et le chaos.

Que peut-il se passer maintenant au Liban ?

Le président Michel Aoun doit désormais convoquer des consultations parlementaires pour désigner le nouveau chef du gouvernement. Celui qui sort comme étant le vainqueur, qui sera désigné par les députés sera Premier ministre. Si les députés veulent un homme malléable, il pourrait réélire Saad Hariri​. Il a l’avantage d’être un paratonnerre par rapport à l’Occident, il est connu et apprécié des pays occidentaux, il a des portes ouvertes auprès des dirigeants importants, ce qui n’est pas donné à tous les éventuels candidats.

Mais c’est une crise de régime et il faudra peut-être réformer le système politique en profondeur. Actuellement, les mieux armés pour s’imposer, c’est le Hezbollah, qui pourrait façonner un nouveau régime en sa faveur.