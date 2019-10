Les Philippines ont été touchées par un séisme. — Manman Dejeto / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Un séisme de magnitude 6,6 a frappé mardi l’île de Mindanao, dans le sud des Philippines, ont annoncé les autorités vendredi, faisant trembler les bâtiments et semant la panique chez les habitants. Selon l’Institut américain de géophysique (USGS), il n’y a pas de risque de tsunami. Les autorités philippines ont dit craindre que la secousse, proche de la ville de Davao, n’ait fait des dégâts. Elles n’ont fait état d’aucun blessé dans l’immédiat.

Les soldats de la Delta Force et du 75e régiment des Rangers de l’armée américaine qui ont participé au raid contre Abou Bakr al-Baghdadi, samedi, n’étaient pas seuls. A leurs côtés, plusieurs K-9 (canine, prononcé « kay-nine ») ont joué les éclaireurs. Et lundi, Donald Trump a publié la photo de l’animal « merveilleux », qui a pourchassé le leader de Daesh dans un tunnel. Acculé, al-Baghdadi « a déclenché sa veste, se tuant et tuant les trois enfants », avant de mourir « comme un chien », avait martelé le président américain dimanche. L’animal, photographié langue pendue et vêtu d’un harnais kaki, a été « légèrement blessé » lors du raid et « se remet totalement »

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

Des perturbations sont à prévoir si vous prenez la ligne TGV Atlantique ce mardi. Seuls 34 % des trains seront en circulation à cause d’une grève de 200 agents spécialisés dans la maintenance en banlieue parisienne, a indiqué ce lundi la direction de la SNCF. La circulation était déjà perturbée lundi, avec 30 % des TGV Atlantique au départ. La journée de lundi a déjà été très perturbée sur ce réseau, où seuls 30 % des trains à grande vitesse étaient en circulation en pleine période de vacances scolaires. « On va passer à 34 % » mardi avec une « légère amélioration » sur les dessertes de Bordeaux et Nantes, a détaillé la SNCF.